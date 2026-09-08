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Un incontro casuale sulla terrazza di un hotel si trasforma in un siparietto politico con protagonista Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, incrociando alcuni esponenti di Forza Italia riuniti in vista del congresso regionale dei berlusconiani di mercoledì 9 settembre, si lascia andare a un giudizio senza filtri sulla segretaria del Pd: “Schlein? Inguardabile”.

“Schlein? E’ inguardabile”, il commento sessista di ADL al tavolo di Forza Italia a Napoli

La scena si svolge all’Hotel De Bonart, dove i vertici regionali degli azzurri si ritrovano a pranzo in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento di partito. Al tavolo siedono il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, il suo vice Gianfranco Librandi e il senatore Franco Silvestro.

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Poco distante c’è De Laurentiis, seduto da solo mentre mangia un club sandwich. Al termine del pranzo si alza e, passando accanto alla delegazione di Forza Italia, si ferma per un saluto. Lo scambio dura pochi minuti, ma il patron azzurro non rinuncia alla battuta e chiama in causa direttamente la leader dem: “Cosa dite della Schlein? È inguardabile”. Parole accolte dalle risate dei presenti.

De Laurentiis prosegue poi il suo ragionamento: “Cosa hanno proposto dall’inizio? Se avessero detto ‘vogliamo partecipare con la nostra coscienza e sapienza rispettando la vostra. Faremo delle proposte, ne possiamo discutere’… Invece dall’inizio fanno cane e gatto”. Un passaggio che sembra rivolto alle difficoltà del centrosinistra nel trovare una sintesi sull’alleanza in vista delle elezioni politiche.

Prima di congedarsi, il presidente del Napoli regala un’altra battuta ai presenti: “Sembrano dei gran… volevo dire una brutta parola”.

A quel punto Librandi si alza e mostra a De Laurentiis la spilla di Forza Italia, con l’intenzione di consegnargliela. Ma il patron del Napoli declina immediatamente: “Ho già la mia…”. Poi saluta e lascia la terrazza.

Il patron del Napoli nella bufera: la risposta dal Centrosinistra

Il Pd si è compattato attorno alla propria segretaria. “Non è stata un’obiezione politica, un dissenso nel merito, ma un giudizio sull’aspetto fisico”, ha attaccato la senatrice Valeria Valente. “Un commento misero, figlio di una subcultura maschilista e pericolosa, da combattere. Quando una donna assume un ruolo di potere i commenti sul suo corpo sono all’ordine del giorno. Lasciar cadere queste affermazioni o derubricarle a semplice goliardia fa passare l’idea che tutto questo sia accettabile, ma non è così. Nessuno qualificherebbe un leader uomo come ‘inguardabile’: di lui si commentano, giustamente, le idee”.

Stessa linea per il segretario generale campano del Pd, Piero De Luca, che ha definito le parole di De Laurentiis “gravemente offensive nei confronti della segretaria che sta facendo un lavoro importante e costruttivo”: “Siamo indignati, è un’offesa a tutta la comunità del Pd. Si possono avere opinioni differenti, ma i toni e gli insulti non sono accettabili. Chiediamo rispetto per il lavoro serio che sta facendo Schlein per costruire un’alternativa a questo governo”.