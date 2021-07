Un tragico incidente è avvenuto la notte tra sabato e domenica, ore 23 circa, a via Santa Maria a Cubito a Giugliano. Nello scontro ha perso la vita Giovanni Di Martino, 39 anni, imprenditore nel settore movimento terra, conosciuto da tutti con il soprannome di “Giovann o Mocc‘ “.

Impatto fatale per l’uomo di Giugliano e originario di San Cipriano D’Aversa. Lo scontro avvenuto nei nei pressi del mercato ortofrutticolo non ha lasciato scampo all’uomo che per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un’altra auto. Il 39enne stava ritornando a casa dal suo deposito di San Cipriano quando è avvenuto l’impatto fatale. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Come da prassi, la salma di Giovanni Di Martino è stata sottoposta sotto sequestro per consentire che venga effettuata l’autopsia. Dopo la quale la famiglia potrà procedere ai funerali.

Giovanni era molto conosciuto per la sua professione e per le sue doti umane. La sua morte ha gettato nello sconforto la comunità giuglianese e sanciprianese

Foto: Archivio