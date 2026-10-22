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Scoperto con tre molotov in auto dopo l’incidente, nei guai graduato dell’Esercito nel Napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Scoperto con tre molotov in auto dopo l'incidente, nei guai graduato dell'Esercito nel Napoletano
Scoperto con tre molotov in auto dopo l'incidente, nei guai graduato dell'Esercito nel Napoletano
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A Somma Vesuviana, alle 18 di ieri, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna a via San Sossio per un incidente stradale. Ci sono anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Si schianta nel Napoletano e viene scoperto con tre molotov in auto: nei guai graduato dell’Esercito

Una Toyota e una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell’auto giapponese un militare dell’esercito italiano mentre nell’utilitaria italiana marito e moglie. I carabinieri intervengono per prestare i primi soccorsi ed è in quel momento che avviene la scoperta. Nell’auto del graduato aiutante vengono rinvenute 3 bottiglie del tipo “molotov”. Una di queste si è rotta a causa dell’impatto mentre un’altra è parzialmente svuotata, la terza è pronta all’uso. Viene allertato il 118 per i feriti mentre l’area è messa in sicurezza.

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E’ necessario l’intervento degli Artificieri del Comando Provinciale di Napoli. Il militare viene trasferito nell’ospedale di Nola, verrà dimesso con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate nel sinistro stradale. La coppia, estranea ai fatti, sta bene. L’uomo, 45enne, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e trasferito nel carcere di Poggioreale. Indagini in corso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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