“Terrone di me**a”, giornalista napoletano aggredito fuori San Siro

Spiacevole episodio fuori lo stadio San Siro al termine di Milan-Napoli, gara di Serie A vinta dagli azzurri per 2-1. Il collega Marco Lombardi, inviato per CalcioNapoli24 Tv, è stato aggredito verbalmente da un uomo durante la diretta. Il giornalista aveva chiesto all’energumero se fosse un tifoso del Napoli prima di procedere con un’eventuale domanda. Il supporter rossonero, dopo aver tentato di intimidire l’inviato, e dopo averlo costretto ad allontanarsi, gli si è avvicinato faccia a faccia. Prima di essere portato via con la forza ha poi urlato: “Terrone di m***a”.

Dura è stata la nota dell’emittente: “CalcioNapoli24, a nome del direttore Salvio Passante, dell’editore e dell’intera redazione esprime massima solidarietà al collega auspicando un intervento dell’Odg Campania e Nazionale. L’accaduto non può rimanere impunito, perché si rischia una pericolosa escalation in tutte le trasferte d’Italia”.