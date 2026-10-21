Sequestrati 7 kg di cocaina a Napoli, carico nascosto nello scantinato

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Nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione; lo stesso è stato, altresì, denunciato per possesso di documenti di identificazione falsi.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante i servizi hanno controllato il 44enne nella zona di Barra; durante le fasi dell’identificazione, il prevenuto è stato trovato in possesso di un documento d’identità recante la sua effigie, risultato tuttavia falso in quanto intestato ad un’altra persona.

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Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’uomo era destinatario di provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 26 giugno dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per reati in materia di contrabbando commessi tra Napoli, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana nel 2017.

Ancora, gli agenti del medesimo Commissariato, hanno controllato uno scantinato, sempre in zona Barra, dove hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, circa 7 kg di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.