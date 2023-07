Sequestrato noto stabilimento balneare in Cilento: sigilli a centinaia di ombrelloni e sdraio

Blitz nel Cilento delle Fiamme Gialle, sequestrata area abusiva a Capaccio Paestum. Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Salerno hanno recentemente condotto mirati controlli volti alla tutela, prevenzione e salvaguardia del demanio marittimo, portando alla luce un grave caso di abusiva occupazione di un’area demaniale di circa 1.700 metri quadrati. Questa area, situata nel Comune di Capaccio Paestum, indebitamente occupata da uno stabilimento balneare, che aveva installato numerosi ombrelloni, sdraio e strutture ombreggianti.

La costante sorveglianza del litorale salernitano da parte del Reparto Navale del Corpo delle Fiamme Gialle, finalizzata alla tutela dell’economia legale e al contrasto delle attività illecite, ha permesso ai Finanzieri di individuare l’amministratore della società. Infatti, è emerso che l’occupazione era avvenuta senza i necessari titoli concessori e/o autorizzativi, violando così le norme in vigore.

L’operazione

E’ stato riscontrato che la concessione demaniale rilasciata dall’ente prevedeva un canone demaniale inferiore a quello effettivamente dovuto, configurando così un ulteriore illecito. Questa situazione ha limitato la libera fruibilità dell’arenile per la collettività, precludendo l’accesso a un’area che avrebbe dovuto essere destinata al godimento di tutti.

Operazione Demanio Marittimo

Le Fiamme Gialle, nella loro costante lotta contro l’abusivismo e la violazione delle norme, hanno quindi proceduto al sequestro dell’area demaniale occupata abusivamente, al fine di ripristinare la legalità e restituire la sua fruibilità alla comunità.

Questa operazione sottolinea l’importanza della tutela del demanio marittimo e dell’adozione di misure adeguate per contrastare gli abusi. Le Fiamme Gialle continueranno a vigilare sul litorale e ad agire con determinazione per garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia dei beni comuni, affinché le nostre spiagge possano essere godute da tutti in modo lecito e sicuro.