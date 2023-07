Non accetta la fine della sua storia, la perseguita anche mentre va in caserma a denunciarlo: 36enne arrestato nel Casertano

PUBBLICITÀ

Perseguita l’ex fidanzata e dopo numerose denunce finisce in carcere. Protagonista della vicenda è un 36enne di Macerata Campania, in provincia di Caserta.

Trasforma in un incubo la vita dell’ex fidanzata

Arriva da Macerata Campania l’ennesima notizia di un “amore malato”. Una delle tante storie in cui, quando il sentimento sfiorisce, l’amore si trasforma in un incubo. Sarebbe stata, infatti, proprio la fine della storia d’amore a trasformare un giovane da fidanzato a persecutore della sua ex ragazza.

Dopo numerose denunce sporte dalla donna, i carabinieri della stazione di Macerata Campania hanno bloccato l’uomo che è stato poi recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La denuncia

Messaggi, chiamate, atti perseguitori e minacce di morte hanno generato nella donna un perdurante e grave stato d’ansia. A mettere ancora più paura alla donna avrebbero contribuito anche alcune estreme azioni dell’uomo. La donna ha raccontato ai militari, infatti, di avere anche il timore di uscire da casa e di andare a lavoro perchè il suo ex la seguiva praticamente ovunque.

Anche nel pomeriggio di ieri, il trentaseienne ha seguito la vittima, fino agli uffici della Stazione dei Carabinieri, insistendo con continui messaggi e chiamate. Questa volta però è stato bloccato ed arrestato dai militari dell’Arma.

I campanelli d’allarme

La donna racconta che gli atti dell’uomo sono cominciati ancor prima della fine della loro storia, terminata ormai da anni. Controllava in più occasioni i suoi spostamenti, era ossessionato, fino al punto di controllare i tabulati telefonici del cellulare della donna. La situazione è peggiorata quando la loro storia è terminata. Fine che l’uomo sembra non aver mai accettato arrivando anche a danneggiare, per gelosia, anche la sua autovettura.

Ora l’uomo è dietro le sbarre e per la donna si spera che l’incubo sia finito.