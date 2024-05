Serie C Girone C: analisi della 25esima giornata. Vittoria al fotofinish per il Giugliano, la Juve Stabia conferma il primato

PUBBLICITÀ

L’anticipo della venticinquesima giornata tra Monterosi Tuscia e Potenza finisce in parità. Un punto amaro per ambedue le formazioni: i laziali rimangono sempre ultimi e i lucani ai margini della zona play off. Gli ospiti giocano solo nell’ultimo quarto d’ora e dopo aver agguantato il pari, nel finale sfiorano con Caturani il gol-vittoria.

La Juve Stabia ribalta il Monopoli e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Quindicesimo successo complessivo per la capolista che continua la sua fuga. Nonostante lo svantaggio iniziale, la squadra di Pagliuca sfrutta l’inferiorità numerica degli avversari per consolidare ulteriormente la vetta, assicurandosi altri tre punti importanti. Per i gialloblu doppietta di Piovanello e gol di Adorante nella seconda frazione di gioco.

Una vittoria al fotofinish per il Giugliano che supera la Virtus Francavilla e consolida la posizione in zona playoff. La squadra di Bertotto conquista il secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime cinque, alimentando il filotto di risultati positivi. Quattordicesima sconfitta stagionale per i biancazzurri che rimangono impegolati nella ona play out. Per i padroni di casa in gol Balde e Salvemini, soltanto momentaneo il pareggio targato Neglia.

Anche contro il Latina lo stadio “Fanuzzi” resta un tabù per il Brindisi. I biancazzurri, ancora a secco di vittorie in casa, sono stati superati in rimonta (1-2) dai pontini, grazie alla doppietta di Fabrizi. Si allunga a otto la striscia di partite consecutive senza successi. Con questa sconfitta, il Brindisi viene agganciato dal Monterosi, con cui condivide l’ultimo posto.

L’Avellino cade in casa con il Messina (0-1) e non riesce a superare il tabù “Partenio-Lombardi”. Altra gara profondamente deludente per gli uomini di Pazienza, che vanno sotto nel primo tempo e non trovano poi la forza e le idee per rimetterla insieme. I lupi irpini, dopo l’ennesimo ko interno, ora si ritrovano a -10 dalla capolista, mentre i peloritani, dopo il quarto successo nelle ultime cinque gare, mettono nel mirino un posto nei play off.

Il Catania non sa più vincere e finisce 0-0 anche con la Casertana, ora la classifica si fa complicata e la situazione più buia. Partita intensa, equilibrata e divertente con il risultato sempre in bilico. Le parate del portiere ospite e le imprecisioni degli attaccanti rossazzurri frenano la compagine siciliana. I campani, proprio come i loro avversari, sbagliano tanto e non sfruttano la superiorità numerica dopo l’espulsione di Sturaro.

Il Picerno batte 2 a 0 il Sorrento e continua la rincorsa alla capolista. Esulta la brigata di Longo che consolida il secondo posto, termina invece dopo sette partite la striscia di risultati utili consecutivi dei ragazzi di Maiuri che restano all’ottavo posto ma vengono agguantati da Audace Cerignola e Giugliano. La vittoria dei lucani porta la firma del solito Murano e di Albertini.

Finisce a reti bianche il derby fra Audace Cerignola e Taranto, un match in cui la squadra di Tisci ha provato a far su l’intera posta in palio ma senza riuscirci. Il rigore sbagliato da Malcore e le parate di Vannucchi hanno fatto sì che la compagine di Capuano uscisse imbattuta dal difficile confronto contro la formazione ofantina.

Prima vittoria nel 2024 per la Turris che batte il Foggia per 2 a 0, grazie alle reti di D’Auria e Pugliese. I corallini ritrovano i tre punti e si avvicinano alla zona salvezza. Uno stop preoccupante invece quello dei rossoneri, non solo perché arrivato contro una diretta concorrente per la salvezza ma anche perché la prestazione alquanto deludente lascia più di una perplessità per il futuro.

Si conclude stasera con il posticipo Crotone-Benevento la 25^ giornata e poi appuntamento a metà settimana per il prossimo turno.