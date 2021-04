Pubblicità

Napoli sul palco di Felicissima Sera. I neomelodici ospiti di questa sera sono infatti stati Alessio e Gianni Celeste. I due cantanti napoletani hanno cantato i loro più grandi successi, da Ma si vene stasera a Ho litigato con mia moglie.

Già nelle scorse ore si era sparsa la voce della partecipazione dei due cantanti neomelodici, voce diventata conferma pochi minuti fa.

Boom di ascolti per felicissima Sera

Boom di ascolti per la prima puntata del programma Felicissima Sera di Pio e Amedeo, il duo comico in prima serata su Canale 5. Il programma ha totalizzato, infatti, oltre il 20% di share con 4 milioni di telespettatori. L’hastag #FelicissimaSera ha generato la maggior attività social della giornata. Con questo show in Felicissima Sera, i due foggiani hanno cercato di mettere da parte la pandemia, lasciandosi andare a qualche momento di spensieratezza e commozione. Nella prima puntata sono stati tanti gli ospiti da Maria De Filippi a Francesco De Gregori e soprattutto 4 neomelodici: Francesco D’Aleo, Daniele De Martino, Angelo Famao e Nico Desideri.

Gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera di Pio e Amedeo

Dopo aver fatto grande spettacolo nella prima puntata, nel secondo appuntamento di Felicissima Sera a condividere il palcoscenico con i due sono stati: Malika Ayane, Claudio Baglioni, Achille Lauro, e Francesco Totti ed altri grandi nomi.

Show e tanti personaggi in 3 puntate

In ciascuna delle tre puntate di ‘Felicissima Sera’ ci saranno come sempre grandi coreografie, performance, musica live e momenti di risate. Comicità con la quale Pio e Amedeo, e con la loro leggerezza, sono pronti a dissacrare il linguaggio televisivo. A tal proposito hanno dichiarato: ”Vogliamo portare la televisione che nessuno vuole farvi vedere”.

SE VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK