Disabili fuori dal Maradona: la struttura dello stadio è inadeguata ai portatori di handicap

Le rampe per le carrozzelle? Gli ascensori? Sono ormai cose superate, allo Stadio Maradona esistono i trasportatori per disabili. Ironia a parte, nell’impianto di Fuorigrotta non è la prima volta che viene dimostrato quanto la struttura sia inadeguata per i portatori di handicap a causa delle barriere architettoniche e alla mancanza dei dovuti accorgimenti.

Un tifoso ha inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli un filmato per mostrare come un disabile, per salire i gradini di accesso agli spalti, abbia dovuto farsi trasportare da due accompagnatori che hanno sollevato di peso il tifoso a mobilità ridotta.

“Più volte abbiamo dovuto affrontare la tematica disabili allo stadio. Nonostante le denunce e gli appelli, non c’è stato nessun passo in avanti. Ci rivolgiamo nuovamente al Comune e alla Società Sportiva Calcio Napoli per poter avere uno stadio alla portata di tutti, adeguando le strutture ed i servizi. Ci sembra davvero il minimo”, ha dichiarato Borrelli assieme al conduttore radiofonico de La Radiazza, in onda su Radio Marte, Gianni Simioli. “Le barriere architettoniche e una certa mentalità dimostrano che siamo ancora molto arretrati in certi campi. Rispettare i diritti delle persone diversamente abili non dovrebbe essere nemmeno argomento di discussione, si dovrebbe farlo e basta.”