“Siete napoletani al nord non dovete venire”, insultata agli Uffizi perchè di Napoli: il video

“Sono molto provata, ho subito un grave episodio di razzismo“. Inizia così il video pubblicato su TikTok da una giovane insegnante di inglese napoletana che ha denunciato quanto avvenuto alla Galleria degli Uffizi di Firenze.

L’episodio non coinvolge lo staff del museo: a discriminare la turista, infatti, sarebbe stata un’altra giovane visitatrice in fila al bar. La donna, secondo quanto spiegato dall’autrice del video, l’avrebbe prima spinta e poi apostrofata con frasi discriminatorie nei confronti dei napoletani. Le due hanno iniziato una vera e propria discussione davanti agli altri visitatori in fila per raggiungere il bar del museo. Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’altra turista non ha mai ritrattato le frasi razziste usate nei confronti della Campania.

“Qui fa molto caldo – racconta la vittima nel suo video – e dopo aver fatto una rampa di scale non sono stata bene. Volevo chiedere dove fosse il bar e ho cercato di fare un passo avanti in fila per avere informazioni. Una ragazza mi ha dato una spallata pensando che volessi superarla. ‘Siete napoletani, al Nord non dovete venire’ ha detto a quel punto“. La ragazza ha raccontato di aver avuto una reazione forte. “Non avrei dovuto, ma è stato puro istinto. Lei si è avvicinata ulteriormente a me e mi ha detto che i napoletani non dovrebbero andare al Nord. ‘Siete maleducati’ ha continuato. In questo momento mi tremano le mani, forse avrei dovuto reagire diversamente ma non ci riesco perché questo è puro razzismo. Non sono riuscita a lasciar perdere“.

Il profilo ufficiale degli Uffizi ha risposto al video postato su TikTok dalla vittima con un messaggio. “RitaLady, la prossima volta che vieni agli Uffizi segnala qualsiasi problema al nostro personale in sala. Molte persone del nostro staff, tra l’altro, sono campane“. (Fanpage)