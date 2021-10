Nascondeva la cocaina nelle sigarette, arrestato pusher di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura eseguivano un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 48enne di Napoli. Ritenuto gravemente indiziato della detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti.

COCAINA NASCOSTA NELLE SIGARETTE

In particolare l’uomo era stato già denunciato nel mese di luglio del 2020, in quanto sorpreso a preparare all’interno di un garage confezioni per la vendita dello stupefacente. La cocaina era occultata all’interno di normali sigarette tra il filtro e il tabacco.

Inoltre, sempre la stessa persona, nel decorso mese di giugno, era stato trovato in possesso di ulteriore grammi 4,50 di cocaina destinate alla vendita. Tale attività di indagine si inserisce nel contesto di una specifica azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, avviata dalla Procura della Repubblica di Avellino, anche mediante la costituzione di uno specifico gruppo di indagine.