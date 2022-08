Soldi al nipote di 15 anni per fare sesso con lui, arrestato zio 53enne

Soldi al nipote 15enne per indurlo ad avere un rapporto sessuale con lui. Succede a Chieti dove un uomo di 53 anni, zio della vittima, dopo l’ennesimo tentativo di abuso, è stato arrestato dai carabinieri. A riportarlo è Il Corriere Adriatico.

Già in passato l’uomo aveva avanzato richieste simili, motivo per cui era stato condannato per reati a sfondo sessuale. Il 53enne si trova ora ai domiciliari e dovrà rispondere del reato di tentata induzione alla prostituzione minorile. Ignote, al momento, le circostanze che hanno portato all’arresto dell’uomo, ovvero se sia stato il ragazzo o altri a conoscenza dei fatti ad averlo denunciato alla polizia.

Le richieste venivano avanzate quando i due rimanevano da soli, in particolare durante i tragitti in auti insieme. Lo zio gli avrebbe offerto soldi o altri piccoli regali come, ad esempio, l’abbonamento dell’autobus, ma anche la disponibilità di una cameretta dove, con ogni probabilità, avrebbe potuto anche approfittare di lui.