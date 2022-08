Lutto nel Napoletano per Salvatore, rinviata l’alzata del Giglio

Lutto a Brusciano, è morto a soli 37 anni Salvatore Mocerino giovane uomo conosciutissimo in paese. Per questo motivo il sindaco Giacomo Romano ha deciso di posticipare a sabato 20 agosto l’alzata del Giglio per la festa di Sant’Antonio, nel rispetto del lutto che ha colpito la comunità. “Come sappiamo tutti è venuto a mancare il nostro giovane concittadino Salvatore Mocerino. Per domani venerdi 19 Agosto era prevista l‘alzata della borda del giglio di Sant’Antonio, ma francamente non riteniamo giusto, in un giorno di dolore che vedrà i funerali del nostro Salvatore, festeggiare con il momento che tanto aspettiamo da anni. L’evento è posticipato a Sabato 20 agosto alle 18,30 presso via Semmola altezza farmacia Cava”.

Tante le dediche sui social: “Salvatore Mocerino mi hai distrutto… È quasi mezzanotte e non faccio che rileggere tutti i post che ti hanno dedicato amico mio anzi fratello mio. Quando l’ho saputo ho iniziato a piangere come un bambino e a pensare quanto è importante avere amici come te. È stato un onore conoscerti e vivere le mie giornate insieme. Ci siamodivertiti, ci siamo arrabbiati, abbiamo anche litigato a volte, ma siamo sempre rimasti fratelli. Sei stato il fratello che non ho avuto ma che ho sempre voluto. Ti penso e ti piango ma so che ora ovunque tu sia ci darai una mano ad andare avanti. Tu giuro su mia figlia che x la tua piccola sarò più di un semplice amico del padre. Te lo meriti anche se mi hai spezzato il cuore. Ciao vita mia e buon viaggio”

“Da poco ho saputo la brutta notizia un brutto colpo,siamo stati x tanti anni vicini di casa ci vedevamo tutte le sere quando portavi a spasso il cane ma apparte questo quante serate trascorse insieme c’è stato sempre un grande bene e rispetto un ragazzo come te è difficile trovarlo veramente sei stato l’amico di tutti ed andarsene così all’improvviso ci ha sconvolti ti portero’ sempre nel cuore fratello riposa in pace Salvatore Mocerino sei e resterai un grande”