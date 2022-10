“Sono io Angela Celentano” nuova pista riaccende le speranze della famiglia

Continua senza sosta la ricerca disperata di Angela Celentano, la ragazza scomparsa il 10 agosto del 1996 a Monte faito di Napoli. Aveva solo 3 anni. Oltre alla pista sudamericana, dalla quale sono attesi i risultati del Dna, un’altra pista, questa volta italiana, riaccende le speranze della famiglia Celentano.

Durante la trasmissione Quarto Grado andata in onda ieri sera, infatti, una donna italiana avrebbe detto di essere lei Angela Celentano, o almeno di esserne convinta. La giovane ha contattato l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia, raccontandogli ricordi di infanzia che potrebbero essere compatibili con quelli legati alla scomparsa di Angela.

Ricorda un bosco, dal quale sarebbe stata rapita quando era piccola. Poi la notte passata in una grotta prima di essere portata in un casolare la mattina dopo, dove ad attenderla c’era una famiglia che poi l’ha cresciuta. Nel casolare con lei – racconta ancora la donna – c’erano anche altri bambini, probabilmente anche loro rapiti. Al momento l’identità della donna è ovviamente sconosciuta e sarà solo l’esame del Dna a far luce sulla vicenda.