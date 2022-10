Tragico schianto auto-moto sulla Statale, Davide muore a 28 anni

Ennesimo incidente stradale sulla Statale 101. Un ragazzo di 28 anni, Davide Papa, originario di Gallipoli, è morto all’altezza dello svincolo per Nardò. Non è chiara la dinamica del sinistro, la vittima era a bordo di una moto e viaggiava in direzione Gallipoli (da Lecce) quando è finito per terra ed è morto sul colpo. Da chiarire cosa sia successo. Intanto la strada è presidiata dalle Forze dell’ordine in entrambi i sensi di marcia.

A quanto ricostruito dalla Polizia stradale, l’incidente sarebbe avvenuto durante un sorpasso. Il motociclista, all’altezza dello svincolo per Nardò, avrebbe urtato un veicolo perdendo il controllo della moto e finendo rovinosamente sull’asfalto.