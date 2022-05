Sorelle sfregiate con l’acido, si indaga sulla vendetta per un uomo conteso

La Procura di Napoli ipotizza il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”. La magistratura insieme con la Squadra Mobile della Questura partenopea, sta indagando sul grave episodio avvenuto poco dopo l’una del 30 maggio scorsi lungo corso Amedeo di Savoia, dove due sorelle di 24 e 17 anni sono rimaste ustionate da sei persone, che viaggiavano in sella a tre scooter. Hanno lanciato contro le vittime dell’acido prima di darsi alla fuga. Come riporta La Repubblica gli inquirenti seguono anche la pista del movente passionale relativa alla vendetta per un uomo conteso.

IPOTESI DI DETURPAZIONE PERMANENTE

Il reato contro la deturpazione permanente della persona contempla una condanna dura, che varia tra otto a quattordici anni di reclusione. Dopo l’agguato le due donne sono state medicate nell’ospedale Cardarelli dove hanno trascorso la notte, nel reparto “grandi ustioni”, prima di essere dimesse. La sorella maggiore ha riportato lesioni alla guancia sinistra e ad un braccio, mentre la minore alla guancia destra ed al naso.