Da Giugliano all’Arenella per rubare marmitte, arrestato in flagranza di reato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Domenico Fontana per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che, disteso sotto un’autovettura in sosta, ne stava asportando la marmitta e lo hanno bloccato.

R.F., 42enne di Giugliano è stato arrestato per furto aggravato ed altresì denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nella marmitta c’è un tesoro, impazzano i furti

C’erano una volta i furti di autoradio, poi la moda è passata e il crimine si è rivolto agli pneumatici. Negli ultimi anni non era raro, passeggiando per le città italiane, e specialmente al Sud, vedere automobili sprovviste di gomme appoggiate su pile di mattoni. Un carico di quattro pneumatici poteva fruttare sul mercato dell’usato anche 200 euro, ma il lavoro era lungo e rischioso, e gli pneumatici molto ingombranti. L’ultima moda che sta spopolando in Italia in fatto di microdelinquenza è il furto di marmitte catalitiche. Rapido e indolore (per il ladro), in pochi minuti ci si può appropriare di un piccolo tubo di metallo il cui valore, però, può arrivare presso il ricettatore anche a 100 euro. Beh, qualche rischio c’è sempre e qualcuno ci ha anche rimesso la vita (vedi box in basso).

Ma, da un anno a questa parte, dalla Sicilia alle Marche, dalla Campania alla Liguria, passando per Lazio e Toscana, è un susseguirsi di denunce di automobilisti che si sono ritrovati senza marmitta. La tecnica è abbastanza semplice, per chi sa dove mettere le mani. Il ladro si infila sotto l’auto in sosta, magari con l’aiuto di un cric, poi, invece di perdere tempo a smontare la marmitta, la taglia con un flex portatile e con uno strappo la porta via. A loro non serve il pezzo funzionante, quello di cui vanno a caccia sono i metalli preziosi contenuti all’interno del tubo di acciaio. Il danno, quindi, per l’automobilista è ancora più grave della sola marmitta catalitica, e il costo della riparazione può sfiorare anche i mille euro.