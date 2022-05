Marano, furgone del Comune si schianta contro l’auto dei carabinieri

di Angelo Covino

Marano. Un incidente insolito si è verificato ieri mattina poco dopo le 7:50 nel centro storico di Marano. L’aspetto singolare della vicenda è che ad essere coinvolti nel sinistro stradale sono stati due mezzi di servizio: uno in uso al Nucleo Manutenzione del Comune e l’altro al Ministero della Difesa “Arma dei Carabinieri” e in uso al Comando Stazione CC Marano.

Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che a determinare l’incidente sia stata una distrazione del conducente del veicolo comunale, che avrebbe dimenticato di azionare il freno di stazionamento.

Il furgone Peugeot Boxer, condotto ed occupato da alcuni operai della manutenzione idrica del Comune di Marano, si trovava in sosta in via del Plebiscito, quando improvvisamente ha preso velocità a seguito dell’inclinazione-dislivello del manto stradale, urtando con la sua parte anteriore destra, sulla fiancata lato guida dell’auto dei Carabinieri (una Jeep renegade) che si trovava in transito in quel preciso istante.

L’autista del furgonato, avrebbe parcheggiato il furgone privo del rapporto di marcia e del freno di stazionamento, leggerezza, questa, che avrebbe potuto comportare conseguenze ben più gravi. Per fortuna, non si sono registrati feriti tra i passanti, ma soltanto un’alterazione emotiva momentanea dei militari riconducibile al frangente temporale dell’impatto.

Il personale non riportava alcuna lesione. I mezzi coinvolti nel sinistro hanno riportato solo lievi danni alla carrozzeria. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Marano per effettuare tutti i rilievi del caso. L’episodio ha suscitato comunque la curiosità dei passanti non fosse altro per i mezzi coinvolti. Tuttavia il veicolo comunale è già in fase di riparazione al fine di assicurarne il ripristino del servizio e la piena efficienza.