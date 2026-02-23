PUBBLICITÀ

Grande sorpresa nel Golfo di Napoli. Stamattina, verso le 10 circa, è stata avvistato in mare un esemplare di balenottera, nei pressi del molo Beverello e, quindi, nel Porto di Napoli.

La lunghezza del presunto esemplare è stimata di circa 10/12 metri.

PUBBLICITÀ

Sorpresa nel porto di Napoli, avvistata una balenottera presso il molo Beverello

Tenuto conto che l’area portuale in questione è interessata da un intenso traffico marittimo, ed in particolare dagli aliscafi e dai mezzi veloci che assicurano il collegamento con le isole minori del Golfo di Napoli, la capitaneria di porto – guardia costiera di Napoli ha disposto l’impiego in area di un ulteriore mezzo navale dipendente (motovedetta SAR CP 890 della classe Valentijn), che unitamente al battello GCA06, garantisce una cornice di sicurezza a tutela dell’incolumità del presunto balenottero e dei mezzi in transito.

A bordo delle unità navali della guardia costiera è imbarcato, meno di un’ora dopo l’avvistamento, personale specialista dell’istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno di Portici (NA) e della stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, con l’obiettivo primario di monitorare l’esemplare per accertarne quanto prima la specie esatta e lo stato di salute, cercando poi di indirizzarlo, nei limiti del possibile e se le condizioni lo permetteranno, verso il mare aperto.

La capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli oltre a coordinare le operazioni in mare, segue costantemente l’evoluzione della vicenda, garantendo che il traffico navale in transito non possa creare pericolo per il presunto balenottero. infatti i mezzi navali di linea prima di ormeggiare al molo beverello seguono le precise istruzioni che di volta in volta vengono rese dal personale della guardia costiera presente in area. inoltre, per tutto il traffico in porto, è stato diramato un messaggio periodico via radio (cosiddetto di “securite”) che avvisa della presenza del cetaceo e di prestare massima attenzione.