Sorpresa nel porto di Napoli, avvistata una balenottera presso il molo Beverello

Di Nicola Avolio
Grande sorpresa nel Golfo di Napoli. Stamattina, verso le 10 circa, è stata avvistato in mare un esemplare di balenottera, nei pressi del molo Beverello e, quindi, nel Porto di Napoli.

La lunghezza del presunto esemplare è stimata di circa 10/12 metri.

Tenuto conto che l’area portuale in questione è interessata da un intenso traffico marittimo, ed in particolare dagli aliscafi e dai mezzi veloci che assicurano il collegamento con le isole minori del Golfo di Napoli, la capitaneria di porto – guardia costiera di Napoli ha disposto l’impiego in area di un ulteriore mezzo navale dipendente (motovedetta SAR CP 890 della classe Valentijn), che unitamente al battello GCA06, garantisce una cornice di sicurezza a tutela dell’incolumità del presunto balenottero e dei mezzi in transito.

A bordo delle unità navali della guardia costiera è imbarcato, meno di un’ora dopo l’avvistamento, personale specialista dell’istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno di Portici (NA) e della stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, con l’obiettivo primario di monitorare l’esemplare per accertarne quanto prima la specie esatta e lo stato di salute, cercando poi di indirizzarlo, nei limiti del possibile e se le condizioni lo permetteranno, verso il mare aperto.

La capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli oltre a coordinare le operazioni in mare, segue costantemente l’evoluzione della vicenda, garantendo che il traffico navale in transito non possa creare pericolo per il presunto balenottero. infatti i mezzi navali di linea prima di ormeggiare al molo beverello seguono le precise istruzioni che di volta in volta vengono rese dal personale della guardia costiera presente in area. inoltre, per tutto il traffico in porto, è stato diramato un messaggio periodico via radio (cosiddetto di “securite”) che avvisa della presenza del cetaceo e di prestare massima attenzione.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

