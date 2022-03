Sorpresi a rubare un’auto a Napoli, tre condanne e un’assoluzione

Avevano tentato il furto di una Nissan Qashqai a Napoli, introducendosi all’interno dell’abitacolo con arnesi atti allo scasso ed una centralina, ma vennero prontamente scoperti dalla vittima; uno dei topi d’auto ebbe anche una colluttazione con un poliziotto della questura di Napoli per evitare l’arresto e gli procurò delle lesioni personali, venendo denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di giudizio abbreviato innanzi al GUP del Tribunale di Napoli Dott. Luca Battinieri, Roberto Corona, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord assolto per non aver commesso il fatto. Domenico Bruno, difeso dall’avvocato Carlo Ercolino è stato invece condannato ad 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Massimiliano De Santis e Emanuele Pozone difesi dall’avvocato Raffaella Cristofaro sono stati invece condannati entrambi ad 8 mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per tutti a 2 anni di reclusione