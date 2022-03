Tragico schianto tra Roma e Napoli, 3 morti sull’autostrada A1

Tragico incidente tra Roma e Napoli, 3 morti sull’autostrada A1. Stasera alle 19:30 circa sulla A1 Milano Napoli, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli , è stato chiuso il tratto a causa di un incidente che coinvolge tre autovetture all’ altezza del km 722. Secondo il primo bilancio nell’incidente sono state coinvolto tre autovetture nel quale tre persone sono decedute. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

Per chi è in viaggio verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Capua, dove si è formata una coda di 1 km, percorre la Strada Statale 7 Appia e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanico sanitari.