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L’ennesimo intervento mirato. Quello degli agenti del commissariato Barra-San Giovanni che hanno arrestato il 24ennne Emanuele Celeste. Non un profilo qualsiasi ma bensì il nipote del ras scissionista Ciro Celeste.

Sorpreso con la droga a Barra, arrestato il nipote del ras Celeste

L’intervento è stato realizzato dai poliziotti lo scorso pomeriggio, durante il servizio di controllo del territorio, quando nel transitare in via Mastellone, hanno controllato un uomo a bordo di un’autovettura. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il 24enne è stato trovato in possesso di 8 involucri di hashish del peso di circa 35 grammi, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette e 110 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

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Per tali motivi l’uomo è stato arrestato dagli agenti. Difeso dall’avvocato Antonio Sorbilli Celeste adesso affronterà il giudizio per direttissima. L’ultimo arrestato risale a due anni fa quando i carabinieri durante un sopralluogo nei pressi della sua abitazione notarono due fori sulla facciata di un palazzo. Ispezionate le aree comuni dello stabile, i carabinieri trovarono nei vani dei contatori elettrici un panetto di 50 grammi di hashish, quattro ovuli con all’interno altri 40 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutto sequestrato a carico di ignoti. I carabinieri però, a quel punto decisero di perquisire l’appartamento di Celeste junior e della compagna e lì trovarono altri 7 ovuli con all’interno 76 grammi di hashish.