Sospese le processioni della Madonna dell’Arco, arriva lo stop a Casavatore

Il comandante Colonnello Antonio Piricelli ha sospeso tutte le processioni religiose di Maria Santissima dell’Arco. Mancava da 5 anni al comando della polizia locale del comune di Casavatore e nel suo primo giorno ha deciso di sospendere le processioni religiose in programma per i giorni seguenti.

Processioni sospese

Piricelli da mercoledì 6 aprile è al comando del Polizia Locale di Casavatore e San Marcellino. Nelle prime ore da neo comandante ha deciso di ispezionare la comunicazione del mese di marzo su alcune processioni in programma nei giorni seguenti. Dopo aver visionato la comunicazione del Presidente dell’Associazione Maria Santissimo dell’Arco ha poi approfondito i controlli della richiesta e la documentazione allegata alla nota.

A seguito della visione di questi documenti il comandante Piricelli ha deciso di sospendere tutte le processioni previste in calendario, richiedendo la documentazione relativa al Presidente, l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione.

Lo stop dell’Asl Napoli 3

Ci sono divergenze generali sul da farsi per le processioni, soprattutto con l’arrivo della domenica di Pasqua. Lo stop del Comandante Piricelli a seguito delle dovute verifiche, arriva infatti poche settimane dopo lo stop generale dell’Asl Napoli 3. L’Asl Napoli 3 ha vietato le processioni Pasquali, facendo particolare attenzione a quelle della via Crucis e degli incappucciati. Per l’Asl Napoli 3 infatti sarebbe prudente “aspettare un’altro anno” ma i sindaci interessati dal monito non sembrano essere d’accordo con l’Asl e dichiarano che “Le processioni si faranno“.