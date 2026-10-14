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Risultavano in servizio in ospedale ma in realtà erano altrove, persino in volo per l’estero, e per questo una dirigente biologa e un dirigente medico dell’ospedale San Pio di Benevento sono stati sospesi dal servizio per dodici mesi.

Sospesi medico e biologa dell’ospedale di Benevento, risultavano in servizio ma erano in volo

La misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici è stata emessa dal gip del Tribunale al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura della Repubblica, retta da Nicola D’Angelo. I due professionisti sospesi sono gravemente indiziati dei reati di falsa attestazione della presenza in servizio e truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico.

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L’indagine – si legge in una nota della Procura – si è spinta oltre i confini provinciali attraverso controlli incrociati condotti con le compagnie aeree e le forze di polizia aeroportuali, arrivando ad accertare che la dirigente, nelle stesse giornate in cui risultava regolarmente in servizio in reparto, si era in realtà imbarcata su voli diretti all’estero, con trasferte documentate in Portogallo e in Francia, o verso altre città italiane.

I militari hanno poi scoperto che in diverse occasioni è stata falsificata la presenza della biologa, mentre in altre diverse circostanze il medico responsabile si è allontanato per diverse ore senza registrare la propria uscita, accumulando complessivamente circa 312 ore fittizie per la donna (pari a un profitto illecito di 8.820,24 euro) e 67 ore per il medico (pari a 2.302,12 euro).