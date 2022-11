Spara una batteria ai Quartieri per festeggiare i 100k su TikTok, i fuochi sfiorano i palazzi

A Napoli si sparano abusivamente fuochi d’artificio per festeggiare ricorrenze, Santi patroni, scarcerazioni e ora anche raggiungimenti di “traguardi” sui social network. Tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli è accaduto che uno tik-toker abbia sparato una serie interminabile di fuochi per il raggiungimento dei 100mila followers sulla piattaforma cinese. Lo spettacolo pirotecnico illecito è stato, ovviamente, ripreso e postato su TikTok in un video che diversi utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Salve mi sono imbattuto su questo video su TikTok. Le sembra normale festeggiare 100k seguaci in questa maniera? Con una batteria pirotecnica al centro del vicolo mentre la gente passeggia, inoltre i fuochi lambiscono palazzi e balconi” – racconta uno dei segnalanti.

“Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine affinché vengano presi provvedimenti contro questo soggetto – commenta Borrelli-. Ormai si è raggiunto un livello pericolosamente alto di degrado, sociale e culturale, ognuno pensa di fare ciò che vuole, anche mettendo in pericolo gli altri, credendosi al di sopra delle regole e delle leggi. Tale deriva è dovuta anche al fatto che i nuovi vip, o meglio certi personaggi di TikTok, siano ‘maestri’ ed esempi di comportamenti deplorevoli e degradanti che invitano i loro ’seguaci’ ad emularli. È un fenomeno che va fermato prima che si arrivi ad un punto di non ritorno”.

A Fuorigrotta schiamazzi, festeggiamenti e fuochi d’artificio fino all’alba

“A Fuorigrotta in Via Fabio Massimo, ha aperto da alcuni mesi un bar che fa praticamente quello che vuole, con gente che urla e fa schiamazzi fino alle 6 del mattino. Io oramai dormo sul divano per il disturbo e per il chiasso che fanno ogni notte. Per il compleanno della titolare spararono addirittura dei fuochi d’artificio mentre per il compleanno della figlia, una bambina di 5 anni costretta a stare anche lei spesso fino a tardi fuori al bar, fu dato vita ad un concertino abusivo con tanto di palco” – è ciò che racconta una residente che si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di effettuare delle verifiche e se saranno riscontrati delle anomalie e degli abusi, bisognerà prendere provvedimenti – dichiara Borrelli -. Ormai ognuno pensa di essere il padrone delle strade e di far ciò che vuole, come ad esempio bloccare le vie per sparare illecitamente fuochi d’artificio creando pericoli per la cittadinanza e tanti disagi. Non ammettiamo più indifferenza e lassismo di fronte a certe situazioni che sono sfuggite al controllo. Bisogna ripristinare la legalità”.

COMUNICATO STAMPA