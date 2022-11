Champions League, lunedì il sorteggio degli ottavi: oggi si delineano i possibili avversari

Impresa compiuta per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri, nella notte di Anfield, sono riusciti a limitare il Liverpool di Klopp. ed a conservare il primo posto del girone, nonostante la sconfitta per 2 a 0.

Tanta sfortuna, anche, per il Napoli, che si è visto annullare al minuto 53′ del secondo tempo il gol del vantaggio siglato da Ostigard, per un fuorigioco millimetrico segnalato dal fuorigioco semiautomatico. Decidono, poi, allo scadere, prima Salah e poi Nunez.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS, COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI

Napoli che, quindi, riesce nell’impresa di qualificarsi agli ottavi di Champions League da prima nel girone A, con 15 punti. E che sarà incluso, quindi, nelle otto squadre che verranno sorteggiate, negli accoppiamenti degli ottavi di finale, con le seconde classificate. Non sono possibili gli incontri tra squadre della stessa nazione, né tra squadre già affrontatesi nei gruppi. Le teste di serie, ovvero le prime classificate dei gironi, giocano in trasferta all’andata e in casa al ritorno. Partite tra club che, eventualmente, saranno possibili solo a partire dai quarti di finale in poi, così come tra club che si sono già affrontati in precedenza nella fase a gironi.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

In attesa dei risultati di questa sera, al momento tra le teste di serie si annoverano Napoli, Porto, Bayern Monaco e Tottenham.

Per gli azzurri, dunque, possibile accoppiamento con Club Brugge, Eintracht Francoforte (sicure seconde classificate rispettivamente dei gironi B e D), Salisburgo (in caso di vittoria nello scontro decisivo contro il Milan al Meazza in programma questa sera), una tra Real Madrid, Lipsia e Shakhtar Donetsk nel girone F, Borussia Dortmund seconda nel girone G, e una tra PSG e Benfica nel girone H.

QUANDO SI TERRA’ IL SORTEGGIO

Il sorteggio si terrà lunedì 7 novembre a Nyon alle ore 12. Sorteggio che, quindi, formerà gli accoppiamenti degli ottavi di finale che si giocheranno tra febbraio e marzo 2023, precisamente 14-15 e 21-22 febbraio 2023 (andata) e 7-8 e 14-15 marzo 2023 (ritorno).