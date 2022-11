Meloni smonta un altro pezzo del Reddito di Cittadinanza, la decisione del Ministero

Resta infuocato il dibattito sul Reddito di Cittadinanza e un altro indizio sul futuro del contributo è stato dato dalla nota ufficiale del Ministero del Lavoro: “In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre, si precisa che detti contratti non sono prorogabili. Sul tema e nell’ambito delle attività di coordinamento è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero”.

“Un plauso al ministro Calderone. Un altro impegno mantenuto dal Governo Meloni“, scrive sulla sua pagina Facebook il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida .

IL RUOLO DEI NAVIGATOR

Compito principale del Navigator è supportare gli operatori dei Centri per l’Impiego nella realizzazione di un percorso che coinvolga i beneficiari del Reddito di Cittadinanza dalla prima convocazione fino all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

A questo si aggiunge la possibilità per ogni singola Regione di prevedere compiti e responsabilità supplementari per i Navigator, previa la firma di una convenzione con Anpal Servizi.

Durante il primo appuntamento vengono completate le attività di verifica preliminare dei requisiti, e vengono raccolte le informazioni sul nucleo familiare. Navigator e operatori dei CpI iniziano a lavorare al Patto per il Lavoro, ossia un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo personalizzato per ogni singolo beneficiario.

Si inizia registrando le esigenze e aspettative della persona, per poi analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro di riferimento, con i suoi specifici trend occupazionali e professionali. Viene così creata una mappa delle opportunità, degli incentivi e dell’offerta formativa, e assieme al beneficiario

si definiscono le attività propedeutiche all’inserimento lavorativo.

CENTRI PER L’IMPIEGO E REDDITO DI CITTADINANZA

Una volta sottoscritto il Patto per il Lavoro occorre controllarne l’attuazione. In particolare il

Navigator aiuta i Centri per l’Impiego a:

– organizzare incontri di verifica delle azioni svolte dai beneficiari;

– fornire ai beneficiari supporto operativo e motivazionale;

– verificare il rispetto della normativa e degli impegni assunti dai beneficiari;

– organizzare laboratori di ricerca attiva del lavoro e a scegliere strumenti e metodologie per condurli al meglio.

LA FIRMA DEL PATTO

La firma del Patto permette ad Anpal di assegnare al beneficiario l’Assegno di Ricollocazione, ed è compito dei Navigator assistere i CpI nella definizione del programma previsto nell’ambito del servizio di assistenza alla ricollocazione (Programma di Ricerca Intensiva).

L’ultimo step è la proposta al beneficiario di un’offerta congrua di lavoro. CpI e Navigator lavorano per:

– cercare e selezionare le opportunità più adatte per ogni singolo beneficiario;

– fornire consulenza ai referenti aziendali su possibili soluzioni contrattuali, incentivi e agevolazioni;

– supportare le aziende tramite un’attività di preselezione;

– monitorare l’andamento del rapporto lavorativo e la soddisfazione di beneficiari e aziende.