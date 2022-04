Spari nella metropolitana, almeno 13 i feriti a New York: trovati diversi ordigni inesplosi

Sparatoria nella metropolitana di New York: almeno 13 persone ferite, come riporta la Cnn. Le prime news hanno fatto riferimento a colpi d’arma da fuoco esplosi alla stazione di Brooklyn. Alcuni testimoni hanno parlato anche di un’esplosione.

“Diversi ordigni inesplosi” sono stati trovati nella stazione di Brooklyn, secondo il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli. L’allarme è scattato quando è stato notato fumo uscire dalla stazione sulla 36ma strada, Brooklyn Sunset Park.

La polizia sta dando la caccia ad un uomo che indossava una maschera anti-gas ed un gilet arancione usato nei cantieri edili, come riporta il sito del New York Times citando fonti della polizia. Impegnati nella ricerca anche agenti dell’Fbi stanno partecipando alla caccia all’uomo condotta dalla Nypd per individuare il sospetto che oggi ha aperto il fuoco nella metropolitana di New York ferendo 13 persone. Secondo quanto riportano i media americani, anche il dipartimento per la Sicurezza Interna è stato allertato, e l’attorney general, Merrick Garland sta seguendo la situazione a Brooklyn.

Non è chiaro se le sparatorie sono avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 8.30 del mattino, fra la 36ma strada e la quarta avenue. Persone stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercano di tamponare il sangue con magliette e camicie: sono le prime immagini della sparatoria nella metro di New York che stanno comparendo sui media americani.

Immagini che mostrano anche lunghe scie di sangue sul pavimento della stazione proprio di fronte a un vagone della metropolitana fermo. Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare.

Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati. Una decisione presa in via precauzionale, sempre secondo quanto riportano i media locali citando fonti.