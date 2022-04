Pillole antivirali contro il Covid prescritte dal medico di famiglia, si attende l’ok dell’Aifa

Conto alla rovescia per la prescrizione dell’antivirale in pillola Paxlovid di Pfizer dai medici di famiglia. Nella riunione straordinaria di oggi la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa valuterà e molto probabilmente approverà il piano terapeutico dell’antivirale Paxlovid. Una sorta di ‘manuale d’uso’ per il medico di famiglia. Lo apprende l’Adnkronos Salute.

Il medico prescrittore compilerà il piano per permettere agli adulti colpiti dal Covid-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione della malattia severa, di avere il farmaco senza andare in ospedale.

Gli antivirali contro il Covid-19 sono indicati per il trattamento precoce a domicilio di pazienti che non necessitano di ossigenoterapia ma che sono a maggior rischio di forme severe. Oltre al Paxlovid Molnupiravir (Lagevrio) di Merck (MSD in Italia). Entrambi vanno somministrati entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.