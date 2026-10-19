Spari fuori la chiesa a Somma Vesuviana, si cercano 2 giovani

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Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Somma Vesuviana, dove sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria del Pozzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

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Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, due giovani a bordo di uno scooter avrebbero esploso alcuni colpi in aria per poi allontanarsi. Sull’asfalto sono stati rinvenuti due bossoli a salve.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e identificare le persone coinvolte. Al momento, la ricostruzione dei fatti resta al vaglio degli investigatori.