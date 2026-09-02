Spari in piazza Mercato, nel mirino il figlio del ras di Forcella

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Si torna a sparare nel ventre molle di Napoli. L’ultimo episodio è accaduto la scorsa notte in via Giacomo Savarese, nell’area di piazza Mercato, dove qualcuno avrebbe esploso tre colpi di pistola contro un’abitazione.

La proprietaria, una donna di 59 anni incensurata, in quel momento si trovava a letto. Si è svegliata dopo aver sentito dei rumori provenire dall’esterno, senza però rendersi immediatamente conto di quanto fosse accaduto. Soltanto al mattino la donna avrebbe scoperto i segni lasciati dai proiettili: due fori su una finestra e un terzo sulla parete del soggiorno.

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A quel punto ha deciso di rivolgersi alla polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, affiancati dal personale dell’Ufficio prevenzione generale della Questura. Gli investigatori hanno effettuato i primi rilievi e raccolto la testimonianza della proprietaria, cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria e soprattutto di individuare il possibile obiettivo dell’intimidazione.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura, sotto il coordinamento della Procura ordinaria. Secondo la prima pista emersa, il bersaglio sarebbe il nipote della donna, un 22enne figlio di un uomo ritenuto vicino al gruppo Amirante di Forcella e attualmente detenuto.

Il giovane sarebbe già noto alle forze dell’ordine per precedenti di minore entità, legati, secondo la ricostruzione, a vicende riconducibili a gruppi giovanili. Proprio i suoi rapporti con alcune vecchie frequentazioni potrebbero rappresentare uno degli elementi sui quali gli investigatori intendono concentrarsi. Si sarebbe allontanato dalle vecchie amicizie e ciò potrebbe aver causato la ‘vendetta’ dei suoi ex sodali.