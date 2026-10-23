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La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo finalizzate a scovare attività presenti sul territorio che producono inquinamento e metteno a rischio la tutela della salute dei cittadini.

Dopo una serie di attività di controllo del territorio, il Comandante Piricelli unitamente agli Agenti ha ispezionato una attività di vendita al dettaglio e lavorazione di carni ubicata nei pressi di un centro commerciale.

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Sporcizia e carne pericolosa in macelleria ad Afragola, scatta il maxi sequestro

Dall’ispezione effettuata all’interno della struttura, è risultata essere in esercizio una attività suddivisa in due aree, una afferente la vendita al dettaglio e l’altra dedicata alla lavorazione e manipolazione delle carni. Dalla ispezione dei banchi frigo è stato accertato che gli stessi contenevano vaschette blisterate con all’interno alimenti poste su un ripiano in ferro sotto al quale insistevano grosse quantità di sporcizia varia dovuta all’incuria ed alla scarsa igiene dei luoghi.

Nel corso dell’ispezione dell’area di lavorazione all’interno delle celle frigorifero risultate essere piene di numerose parti arrugginite erano presenti alimenti senza la dovuta tracciabilità ed alimenti non finalizzati al consumo umano (scarti), bidoni pieni di acqua sporca all’interno dei quali era presente una bottiglia usata. Il macellaio era intento a lavorare privo dei dispositivi di protezione individuale, maneggiando gli alimenti a mani nude.

Un ulteriore tassello negativo è stato dato dall’attività risultata essere in esercizio priva del funzionamento della fornitura idrica. Da una verifica documentale l’attività è risultata essere in esercizio priva delle previste autorizzazioni ambientali per la scarico in fogna delle acque reflue.

Per l’assenza di autorizzazioni ambientali, per le carenze igienico sanitarie e la mancanza di igiene nei luoghi di lavoro l’attività è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.