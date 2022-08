Stamattina a Melito i funerali della mamma di Gianluca Capozzi: “Grazie a tutti per essermi vicino”

Si sono tenuti stamattina a Melito, nella parrocchia Santa Maria delle Grazie, i funerali della mamma di Gianluca Capozzi. Il cantante è stato inondato ieri da migliaia di messaggi: “Grazie a tutti per essermi vicino in questo momento quanto mai difficile…do notizie dei funerali tramite i social perché, in questo momento di poca lucidità, resta il modo più efficace per comunicarlo a tutti e non dimenticare nessuno. Grazie ancora per l’affetto che sento intorno a me”

La tragica notizia è arrivata dallo stesso cantante che, via social, ha pubblicato un messaggio emozionante. “La tua battaglia e finita. E tu l’hai vinta non arrendendoti mai al male che ti affliggeva. Finalmente ora puoi riposarti. Finalmente ora puoi sederti nel Regno di Dio in prima fila. Tu sì che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto.

Se c’è una cosa che mi mancherà di te, oltre all’immenso amore che mi hai donato, è la tua immensa gentilezza. Hai sempre avuto modi gentili e delicati ed anche nella sofferenza non hai fatto mancare un sorriso cordiale. Spero di essere sempre più come te. Addio Mamma. Mi manchi già in una maniera che nemmeno so descrivere. Tuo figlio Gianluca”.