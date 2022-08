“Con mollica o senza?”, TikTok chiude il profilo di Donato: l’annuncio del salumiere napoletano

Il suo “Con mollica o senza?” era ormai diventato un classico. Almeno sul mondo di TikTok, dove era riuscito a ritagliarsi un importante seguito. Stiamo parlando di Donato De Caprio, il salumiere diventato una vera e propria star social grazie ai suoi panini, apprezzati da milioni di persone. Già, milioni: nonostante non fossero chissà quali panini composti, nel modo di lavorare di Donato c’è comunque tanta passione. E proprio quella, unita ai prodotti che si contraddistinguono dove lui lavora (altra celebre frase del salumiere è precisare il fatto che “è di nostra produzione” quando si parla dei prodotti usati nel panino), ha reso Donato un punto di riferimento per tutto il quartiere della Pignasecca.

A distinguere Donato è sempre stata la sua semplicità. Con uno smartphone posizionato davanti al tagliere in verticale, il salumiere dei “Monti Lattari” ha fatto venire l’appetito a milioni di persone. Fino a quando, però, ha comunicato un triste annuncio per tutti i suoi followers: non ci saranno più video. O almeno non potrà più registrare all’interno del suo negozio. Ordini dall’alto, dai suoi datori di lavoro, visto che Donato non è il titolare dell’attività, bensì un dipendente da 21 anni. “La ditta I Monti Lattari mi ha comunicato che non devo più fare video dall’interno del negozio. Una scelta loro, io sono un dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono. Non mi chiedete più foto né video, non ne posso fare più” le sue parole.

Negli ultimi giorni, poi, un’altra batosta: TikTok gli chiude il profilo. Il perché lo spiega lui stesso, aprendone un altro: avrebbe violato la policy, ma non è chiaro quale. Ad ogni modo, non si tratta di una cancellazione definitiva bensì di una sospensione di 30 giorni. Donato quindi tornerà, con i suoi panini e la sua mollica. O senza?