Stefano e Belen più uniti che mai, gita in montagna e torna la fede al dito

Stefano De Martino e Belen Rodriguez più uniti che mai dopo la gita in montagna insieme alla famiglia di lei. Ci sono tutti: Cecilia, Jeremias, gli amici, i truccatori, i parrucchieri, Ignazio Moser e, forse, anche il ballerino napoletano. I due non appaiono mai insieme nelle storie ma entrambi pubblicano su Instagram i post tra la neve e il segreto di Pulcinella è svelato. Con i Rodriguez, a quanto pare, c’è anche Stefano.

Belen stacca dalla routine e si concede un po’ di freddo in alta montagna. Per i video del suo brand raggiunge le vette del Monte Bianco e si fa calare con l’elicottero tutta l’attrezzatura necessaria per le riprese. Sorride e lancia sguardi languidi tra i ghiacci, ma il suo pensiero pare essere altrove. Forse a Stefano per l’ennesimo fine settimana romantico.

Torna la fede di Stefano al dito di Belen

La coppia ha apertamente ammesso di essere tornata a vedersie frequentarsi, specificando di falo solo “in amicizia”. Nelle scorse ore però, Belen Rodriguez è comparsa su Instagram con la fede al dito insieme ad altri anelli che, secondo i bene informati, le sarebbero stati regalati nel corso degli anni da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez sarà la nuova conduttrice de Le Iene, su Italia 1, con Teo Mammucari: “Mi hanno chiesto di essere me stessa. Il programma nasce in Argentina e lo vedevo da bambina”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la showgirl ha parlato della sua vita privata e professionale, senza nascondere il tanto discusso riavvicinamento con Stefano De Martino.

Questo un piccolo estratto dell’intervista:

Santiago, avuto da Stefano De Martino, ha 8 anni. Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, ha 6 mesi. Due modi diversi di essere madri a distanza di otto anni.

«Totalmente. Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo».

Dai social si vede che Santiago è molto affettuoso con la sorellina

«È vero, è un bambino che ha una spiccata sensibilità. Ho scelto per lui una scuola internazionale perchè vorrei crescesse con una mente aperta, confrontandosi con compagni di diversi Paesi, rispettando tutte le diverse culture. Perchè essere provinciali non vuol dire essere nati in un paese della provincia, significa non voler guardare il mondo a 360 gradi».

Sono due bravi papà i suoi ex compagni?

«Sì, ottimi entrambi, molto presenti».

Lei si vede spesso con Stefano. C’è un riavvicinamento?

«Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena».

Belen e Stefano beccati insieme a Milano

Il social “Whoopsee” ha postato una serie di scatti della coppia beccata mentre usciva da un noto ristorante milanese dove avrebbe cenato a lume di candela. La serata poi è proseguita a casa di lui. E qualcuno ormai sta aspettando solo l’ufficializzazione di quello che ormai evidente.