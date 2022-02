Belen e Stefano non si nascondono più, il video che dimostra la ritrovata complicità

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbanese, la showgirl argentina sembra essersi riavvicinata all’ex marito, papà del piccolo Santiago. Durante la festa di compleanno di Patrizia Griffini, alla quale hanno partecipato insieme, i due si sono lasciati immortalare mentre cantano. Tra loro la complicità è evidente, con i toni che sembrano essersi notevolmente abbassati dopo la brusca rottura di un paio d’anni fa. È Andrea Vivona, performer e cantante, a condividere su Instagram il video di Stefano e Belen che, complici come un tempo, si scatenano a cantare.

Il riavvicinamento di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Pare ormai costatato il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il primo avvistamento, lo scorso 11 gennaio, quando il ballerino napoletano ha atteso l’ex moglie in aeroporto di ritorno dalla vacanza in Sud America che si è concessa con l’amica Griffini.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme, pubblicate le foto: hanno passato la notte insieme [20/01/2022]

Belen Rodriguez abbandona la quarantena dopo il rientro delle vacanze e passa una intera serata con il suo ex marito, Stefano De Martino. La showgirl, come mostra il settimanale ‘Oggi’ in edicola, pare che dopo aver confessato al figlio di essere single abbia ritrovato la passione con il ballerino. Dopo che lui è andato a prenderla all’aeroporto, dunque, pare che i due stiano ritrovando l’amore.

I due, sostiene Oggi nell’articolo, hanno trascorso diverse ore insieme. L’argentina avrebbe anche violato l’isolamento l’isolamento fiduciario di 5 giorni cui era tenuta dopo il ritorno dall’Uruguay. Inoltre, le foto che ritraggono la passeggiata notturna con ciabatte infradito e abiti diversi da quelli indossati all’ingresso fanno pensare a una vera storia sentimentale.

Belen e Stefano De Martino, la bomba di gossip è confermata: «Stanno tornando insieme»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme. Questo quanto sostiene il paparazzo Andrea Franco Alajmo, intervenuto nel corso della puntata di ‘Mattino 5’ di qualche giorno fa. Negli ultimi giorni, infatti, la showgirl è stata paparazzata insieme al conduttore in aeroporto. Tra Belen e Antonino Spinalbese, dunque, è finita.

La conferma del paparazzo sul ritorno di fiamma

“Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha spiazzato Federica Panicucci con la sua rivelazione. “Belén Rodriguez ha ricominciato a frequentare il suo ex marito Stefano De Martino, ormai da tre settimane. E non per il figlio Santiago, perché in tanti dicono che si vedano solo per il bambino. Vi assicuro che non è per il bambino e presto uscirà. Quindi Belén sta tornando con il suo ex marito”.

Alla domanda sulla relazione archiviata con Antonino Spinalbese, il paparazzo ha confermato: “Quella già da un pezzo, praticamente neanche si incrociano più. Le foto non mentono mai“.