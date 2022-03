Blitz anti-droga tra Napoli e Caserta, 3 organizzazioni si spartivano le piazze

Blitz contro lo spaccio di droga tra Napoli e Caserta, i nomi dei 40 arrestati. I carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione, nelle prime ore della mattinata odierna, ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di 40 soggetti, a carico dei quali sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine, svolta dal mese di aprile 2017 al mese di aprile 2018, ha consentito di far luce su un traffico di droga, prevalentemente cocaina, da destinare a piazze di spaccio nella provincia di Caserta e di Napoli. In particolare, è stata delineata l’esistenza di tre diversi sodalizi criminali: uno operante nei comuni di Maddaloni, Santa Maria a Vico, Cervino e Recale. Uno con base logistica nel Parco Verde di Caivano ed operante nei comuni di Caivano, Cardito e Crispano. Uno attivo nei territori dei comuni di Marcianise, Capodrise, Portico di Caserta e Macerata Campania.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Per 40 di loro il gip del tribunale di Napoli Federica Colucci ha ritenuto esserci i presupposti per la detenzione.

In carcere

Giuseppe Amato 1975 Cervino

Lidia Maricela Apostolie 1985 Cervino

Aldo Assirelli 1990 Caserta

Veronica Bifone 1994 Portico di Caserta

Alfredo Cappellini 1956 Napoli

Anna Carfora 1981 Maddaloni

Donato Carnevale 1970 Marcianise

Maria Carnevale 1968 Marcianise

Antonio Cocci 1984 Caivano

Agostino Rosario Daino 1994 Cardito

Salvatore Daino 1991 Cardito

Antonio D’Agostino 1993 Recale

Salvatore D’Albenzio 1971 Maddaloni

Antonio De Angelis 1983 Cervino

Giuseppe De Martino 1977 Napoli

Pietro Di Bernardo 1975 Maddaloni

Francesco Falco 1980 Caivano

Vincenzo Fusco 1980 Santa Maria Capua Vetere

Salvatore Vincenzo Giordano 1992 Cardito

Geremia Iavaroneo Cardito

Paolo Iuliano 1988 Marcianise

Rosario Mandato 1995 Maddaloni

Antonio Martino 1993 Maddaloni

Antonio Mastropietro 1971 Maddaloni

Luigi Mastropietro 1991 Maddaloni

Antonio Minutillo 1975 Caserta

Giorgio Monteforte 1983 Maddaloni

Marianna Nuvoletta 1992 Cardito

Tiziana Odierna 1979 Caserta

Gennaro Papale 1987 Curti

Mario Pascarella 1981 Maddaloni

Alberto Russo 1980 Caserta

Domenico Russo 1993 Caivano

Luigi Serra 1992 Caivano

Gaetano Setola 1968 Cardito

Vincenzo Setola 1993 Cardito

Francesco Spallieri 1973 Maddaloni

Antonietta Tagliafierro 1878 Maddaloni

Immacolata Toscano 1962 San Marco Evangelista

Francesco Zimbardi 1985 Maddaloni

Indagati a piede libero

Marianna Bifone 1992 Marcianise

Oreste Buonpane 1988 Santa Maria Capua Vetere

Pasquale D’Agostino 1958 Recale

Antonio De Martino 1985 Napoli

Patrizia Di Palma 1976 Santa Maria a Vico (San Marco Trotti)

Giovanni Esposito 1982 Maddaloni

Rosa Farina 1987 Maddaloni

Angela Iannotta 1993 Santa Maria Capua Vetere

Federica Minopoli 1993 Maddaloni

Maria Minutillo 1981 Caserta

Ciro Piscitelli 1991 Maddaloni

Antonietta Rea 1965 Recale

Carmine Rocco 1975 Santa Maria a Vico

Antonietta Tedesco Giaquinta 1990 Maddaloni

Felice Valentino 1976 Cervino

