Stesa a Pianura, Antonio ‘o biscott ferito da un proiettile: era in ‘territorio nemico’

Sarebbe in atto a Pianura una vera e propria epurazione di tutti quei personaggi vicini ai Calone-Esposito-Marsicano . Ne sono convinti gli inquirenti chiamato a investigare sull’ultima stesa avvenuta ieri sera nel quartiere in via Cannavino, roccaforte dei Carillo-Perfetto. A rimanere ferito alla gamba e al piede sinistro Antonio Gaetano, 19 enne soprannominato ‘o biscott e, stando alle ultime informative di polizia, vicino proprio al gruppo di via Comunale Napoli.

Resta da capire il perchè della sua presenza nella zona occupata dal gruppo rivale . Il giovane all’ospedale Aan Paolo ha raccontato di essere rimasto colpito nel corso di una stesa avvenuta nella zona. Racconto tutto da dimostrare visto che, con modalità analoghe, la settimana scorsa vi è stata un’altra stesa contro l’abitazione di Giuseppe Cioffi, cugino del ras Emanuele Marsicano indicato come uno dei reggenti del gruppo se capitato nel maxi blitz della polizia di qualche settimana fa.