Tragico incidente in provincia di Napoli, un 19enne perde la vita

Tragico incidente nella notte a Striano. Un 19enne, residente a Poggiomarino, ha perso la vita. A darne notizia è il sito Il Fatto Vesuviano. Secondo la testata locale, lo schianto sarebbe avenuto in via Poggiomarino e il giovane sarebbe morto sul colpo, mentre la ragazza che era con lui, probabilmente la fidanzata, è stata ricoverata, in gravi condizioni, nell’ospedale di Sarno. Sul posto, carabinieri e personale del 118. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma il maltempo avrà sicuramente inciso. Seguono aggiornamenti.