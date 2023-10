Stupro di Caivano, la ragazzina abusata contro Paky Mosca:«Mi diceva di stare zitta»

PUBBLICITÀ

E’ un racconto da brividi quello fornito da una delle ragazzine abusate al Parco Verde di Caivano l’estate scorsa e la cui testimonianza ha consentito ai carabinieri di eseguire nei giorni scorsi due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di 9 persone. Si tratta di sette minorenni e due maggiorenni. Sono accusati di violenze sessuali nei confronti delle due ragazzine di 13 anni, abusi che sarebbero poi andati avanti per mesi e ci sarebbero anche dei filmati che le ritraggono. I due maggiorenni arrestati sono Pasquale Mosca detto ‘Paky’ e Giuseppe Varriale detto ‘zingariello’. Proprio su Mosca vi sono i racconti più inquietanti di una delle due ragazzine abusate, racconti contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti dei giovani. Mosca in particolare viene descritto da una delle vittime come ‘malvagio’.

Il racconto della violenza di Caivano

Secondo la ricostruzione del gip Fabrizio Forte il giovane avrebbe indotto una delle due cuginette a seguirlo in un capanno abbandonato presso la villa comunale di Caivano sottraendole il cellulare e minacciandola di romperglielo se non avesse fatto ciò che lui diceva. Il racconto della ragazzina è preciso ed è davvero agghiacciante:«Mi ricordo che Paky mi muoveva la testa per fargli fare sesso orale, io cercavo di togliermi, lui mi diceva ‘statti zitta’ e continuava a muovermi la testa. Io continuavo anche perché avevo paura, c’erano tutti i suoi amici e poi di solito i suoi amici avevano sempre delle cazzottiere nei marsupi e avevo paura che potevano usarle contro di me e …..». Alle domande degli inquirenti la ragazzina ha poi aggiunto di aver visto uno degli indagati fare dei video mentre avvenivano gli abusi:«L’ho visto proprio che riprendeva e che aveva il cellulare in mano. E’ salito sopra la casetta e c’era un buco da cui riprendeva i fatti con il suo cellulare».

