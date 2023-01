Pensione per i dipendenti pubblici, ipotesi 70 anni ma su base volontaria

Pubblicità

Sulla base di alcune rettifiche rispetto al decreto Milleproroghe la maggioranza ha stabilito che risulta necessario intervenire nelle vicende di regolamentazione del lavoro. L’intento del Governo Meloni infatti si fonda sulla circoscrizione della carenza del personale pubblico. Per il momento si stima che gli impiegati statali debbano andare in pensione a 70 anni mentre i medici a 72.

Dipendenti pubblici in pensione a 70 anni

Dopo che il governo Meloni alla fine del 2022 ha firmato il decreto Milleproroghe, il Senato ha interagito in un primo momento convalidando e interponendo vari emendamenti. Tra questi era integrato anche un dibattito rispetto la concessione e il riconoscimento della pensione. Le possibilità fino ad ora analizzate vertono sulla distribuzione della pensione ai dipendenti pubblici all’età di 70 anni. Ai medici, invece, questa sarà concessa all’età di 72 anni. Promotore di questa proposta è uno dei membri di Fratelli d’Italia: Domenico Matera. Il senatore aggiunge inoltre che alla pensione può accedere anche chi ha compiuto 67 anni, questa richiesta gli consentirà di riscuotere la ‘pensione di vecchiaia’ anche se non potrà essere una somma del tutto soddisfacente poiché risulta difficile che a 67 anni il soggetto abbia già prestato 36 anni di contributi.

Liberi di scegliere se continuare a lavorare

Ogni lavoratore in merito a queste nuove formulazioni per l’attribuzione della pensione è libero di scegliere se attenersi al vecchio regolamento o continuare a prestare servizio magari integrando un valore maggiore al suo stipendio. Nel momento in cui questo decidesse di perseguire le nuove orme dovrebbe dichiarare le proprie intenzioni all’amministrazione che al tempo stesso dovrebbe accogliere tali presupposti. Il Governo Meloni si pone come obiettivo quello di limitare le spese dello Stato e di rimandare la distribuzione delle pensioni.

Medici in pensione a 72 anni

Antonio De Poli, dell’Udc, e Massimiliano Romeo, della Lega si sono soffermati rispetto un ambito specifico del pensionamento. Questi valutando l’estrema carenza di personale in ambito sanitario hanno pensato che un modo per ottimizzare la situazione sia quello di riconoscere le pensioni ai lavoratori di 72 anni di età. I due hanno firmato un emendamento valido fino al 2026 che proroga la concessione della pensione, questo intervento però, sempre sulla base della volontà del lavoratore. Seguendo queste procedure si stima che sarà possibile concedere il tempo adeguato agli studenti di questo settore per consolidare una specializzazione. Secondo questo piano tra qualche anno gli studenti saranno in grado di sostituire i loro colleghi più anziani. Eppure nonostante le buone intenzioni mosse dal Governo Meloni il Partito 5 Stelle ha visualizzato delle discrepanze. Questo sostiene che così facendo il problema si rimanderà soltanto.