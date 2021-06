La Campania festeggia di nuovo grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 12 giugno, infatti, è stato centrato un “5” da 26.609,74 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata presso il punto “Petit Cafè” di via Vittorio Veneto 48/52 ad Acerra, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 40,9 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Jackpot sfiorato a Casalnuovo, indovina il “5” e si porta a casa 60mila euro [ARTICOLO 28 MAGGIO 2021]

Vincita da capogiro a Casalnuovo durante estrazione del SuperEnalotto di giovedì 27 maggio. Un fortunato scommettitore si è infatti portato a casa ben 59.198,89 euro con un “5”.

La combinazione vincente è stata 24, 38, 81, 86, 88, 89 Jolly 54, SuperStar 71. Il Jackpot intanto è arrivato a 33 milioni di euro. L’ultimo “6”, da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari.