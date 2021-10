La Campania triplica grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 5.843,73 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata realizzata nel tabacchi di via John Fitzgerald Kennedy 25 a Quarto, in provincia di Napoli, mentre l’altra è stata registrata nella tabaccheria di via S.Francesco Curia 2 a Ottaviano, sempre in provincia di Napoli.

L’ultima, invece, è stata realizzata nella tabaccheria di Corso Mazzini 85 a Cava de’ Tirreni, in provincia di salerno. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 100 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Il Lotto premia la Campania: nel concorso del 23 ottobre, riporta Agipronews, in regione sono stati vinti 45.500 euro. La prima vincita ha premiato un giocatore di Ottaviano, in provincia di Napoli, che ha portato a casa 23 mila euro, mentre la seconda è arrivata a Napoli del valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 926,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.