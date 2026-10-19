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Telecamera scatena rissa nel condominio a Nola, naso rotto per uno dei litiganti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Telecamera scatena rissa nel condominio a Nola, naso rotto per uno dei litiganti
Telecamera scatena rissa nel condominio a Nola, naso rotto per uno dei litiganti
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Una rissa tra vicini di casa, scaturita dall’installazione di una telecamera in un’area condominiale comune, si è conclusa con quattro arresti a Nola. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola, allertati dalle chiamate al 112 degli altri residenti.

Secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli, quattro vicini con una storia di convivenza già difficile si sono azzuffati nella corte del condominio. Ne è seguita una violenta colluttazione a calci e pugni, con insulti, contusioni, traumi alle braccia e ferite al volto. Due dei litiganti hanno avuto bisogno di cure ospedaliere: uno ha riportato le ossa del naso fratturate.

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Al termine degli accertamenti, tutti e quattro gli uomini sono stati arrestati per rissa: si tratta di un padre e un figlio di 64 e 34 anni, di un 60enne e di un 41enne. Tre si trovano attualmente ai domiciliari. Il 41enne è stato invece trasferito in camera di sicurezza.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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