Telecamera scatena rissa nel condominio a Nola, naso rotto per uno dei litiganti

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Una rissa tra vicini di casa, scaturita dall’installazione di una telecamera in un’area condominiale comune, si è conclusa con quattro arresti a Nola. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola, allertati dalle chiamate al 112 degli altri residenti.

Secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli, quattro vicini con una storia di convivenza già difficile si sono azzuffati nella corte del condominio. Ne è seguita una violenta colluttazione a calci e pugni, con insulti, contusioni, traumi alle braccia e ferite al volto. Due dei litiganti hanno avuto bisogno di cure ospedaliere: uno ha riportato le ossa del naso fratturate.

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Al termine degli accertamenti, tutti e quattro gli uomini sono stati arrestati per rissa: si tratta di un padre e un figlio di 64 e 34 anni, di un 60enne e di un 41enne. Tre si trovano attualmente ai domiciliari. Il 41enne è stato invece trasferito in camera di sicurezza.