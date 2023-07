Temptation Island, Giuseppe e Gabriela lasciano il programma da single: “Ho baciato Fouad ma amo lui”

PUBBLICITÀ

La coppia di Scafati tra le protagoniste di Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe, ha lasciato il programma dopo un “vivace” falò di confronto. Il falò è stato richiesto da Giuseppe dopo aver visto la fidanzata baciare il tentatore Fouad, lei spiega: “Mi hai preso per il cu** per 7 anni. Adesso sono stata io a fare quello che sentivo”.

Il falò

Giuseppe, infatti, sin dall’inizio ha avuto un atteggiamento preciso all’interno del villaggio, avvicinandosi parecchio ad una delle tentatrici. I due avevano già una storia particolare, fidanzati da sette anni, lei era molto limitate dalle “regole” di lui. Durante il falò Gabriela ha cercato di far valere le sue ragioni chiedendo di mostrare a lui tutti i video che lo vedevano in atteggiamenti equivoci con la tentatrice.

Le lacrime di Giuseppe e Gabriela

“Non mi sono sprecata un’esperienza bellissima. Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero” dice lei. “Io la amo ancora. Ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona” dice lui. “Sì, ci siamo baciati ma non siamo stati a letto insieme. È un ragazzo che mi attrae, mi ha saputo prendere mentalmente mi sono liberata” spiega lei.

Lui ha quindi deciso di lasciare il programma da solo: “Io torno a casa da solo. La amo ma non riesco a passarci sopra“. “Posso dire perché ho baciato quel ragazzo. Non sapevo più che cosa provavo per Giuseppe già da gennaio. Lui doveva venire qua per dimostrarmi che potevo fidarmi. E invece dopo due ore ho visto il primo pinnettu. Doveva avere il coraggio di dirmi che voleva essere libero. Non stavo male per te fuori da qua? Adesso sto bene. Peccato tu mi abbia interrotto. Purtroppo, ti amo ancora, nonostante l’attrazione per Fouad. Ma lascio il programma da sola” rilancia lei.

Entrambi sono quindi usciti emotivamente colpiti dal falò: “Preferivo mi lasciasse in un altro modo, non così. Mi ha fatto troppo male” dice lui. “Sto malissimo. Sto morendo dentro. Andrei di là ad abbracciarlo ma non lo posso fare, per me stessa. Non me lo merito” si difende lei.

L’indiscrezione di FanPage

A dispetto di quanto abbiamo visto ieri sera, Giuseppe e Gabriela sarebbero tornati insieme dopo il litigio. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe voluto sfruttare il programma solo per avere la più ampia visibilità. È opportuno ricordare, però, che il programma non è ancora terminato e potremmo certamente vedere – come d’altronde è già accaduto in passato in questo programma – dei resoconti sulle coppie dopo la fine del programma.

Intanto, però, da Poggiomarino scrivono alla Marzano: “I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui”. C’è anche un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che assicura: “Gabriela è una falsa e una bugiarda, non sa recitare. Uscita insieme a Giuseppe, non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante, anche stasera sono insieme”.