Michelle Causo, parla il vero fidanzato della 17enne: “Me l’hanno ammazzata, ora non ho più niente. Amore mio, dove sei”

“Me l’hanno ammazzata. Michelle non ritornerà più. E io non ho più niente”. Così si sfoga il fidanzato della 17enne uccisa a coltellate da O., suo coetaneo e conoscente, e poi trattata come spazzatura. Imbustata e trasportata a bordo di un carrello, fino ai cassonetti di via Stefano Borgia.

“Misci” non c’è più. E per chi ha lottato con lei nei momenti più difficili, dalla morte della nonna agli ultimi eventi, passaggi difficili che l’avevano portata a frequentare la scuola a singhiozzo, il colpo è impossibile da incassare. Specie se al dolore si somma il senso di impotenza davanti a quella nuova frequentazione che, come raccontano al liceo, aveva spostato ancor di più l’asse di rotazione della vittima.