Vasco Rossi, coppia fa sesso durante il concerto a Salerno: il video diventa virale su TikTok

PUBBLICITÀ

Un fan di Vasco Rossi ha ripreso e postato due giovani che, durante il concerto del cantante di Rewind, sui gradoni laterali di acesso all’Arechi, erano nel bel mezzo di un atto sessuale. L’uomo ha ripreso i due e pubblicato il video su Tik Tok, video diventato virale in poco tempo.

Durante il concerto di Vasco Rossi

Tik ok ha però rimosso il video poco dopo, le immagini infatti non rispettano le regole dell’app. Il video aveva però già raggiunto svariati utenti, è stato infatti repostato sia su TikTok che su altri social. Lo stesso autore del video ha chiesto il perchè della rimozione. Secondo quest’ultimo infatti i volti della coppia non erano riconoscibili, non andando quindi ad intaccare la privacy dei due giovani. La policy di Tiktok è molto chiara e ferrea e di conseguenza il video non verrà riabilitato.

PUBBLICITÀ

Nonostante sia stato rimosso non è difficile trovare ancora il video sul web. L’ironia della sorte, se di sorte si parla e non di scelta dei due, è che la coppia ha deciso di avere un rapporto sessuale proprio durante la canzone ‘Rewind’, per la precisione durante il verso “Fammi godere”.

Ha immortalato una coppia che ha scelto il concerto di Vasco, a Salerno, per fare sesso ed ha condiviso il contenuto su TikTok, ottenendo innumerevoli visualizzazioni. Su uno dei gradoni laterali di accesso allo stadio Arechi, infatti, uno degli spettatori aveva notato e ripreso con il suo cellulare le effusioni e l’atto sessuale di due giovani.

La curiosità

Tuttavia, la piattaforma social ha bannato il filmato, suscitando non poca amarezza nello stesso autore delle immagini che, in un video successivo, ironizzando sull’accaduto, ha interrogato TikTok sul motivo della cancellazione del suo contenuto, in cui i volti dei protagonisti non risultavano riconoscibili.