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Momenti di alta tensione nella serata di ieri a Napoli, quando il presidio indetto da Potere al Popolo nella centralissima piazza Dante contro il carovita si è trasformato in un corteo non annunciato per le strade della città.

Tensione al corteo contro il carovita a Napoli, scontri tra manifestanti e polizia

I manifestanti si sono mossi verso il Comune, ma in piazza Municipio sono entrati in contatto con la Polizia che presidiava l’ingresso di Palazzo San Giacomo e che li ha fermati. Militanti e forze dell’ordine si sono fronteggiati per qualche minuto, poi il corteo si è sciolto. Tra i feriti ci sarebbe solo un cronista presente sul posto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

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“A Napoli centinaia e centinaia di persone sono scese in piazza contro il carovita, per chiedere l’applicazione immediata di misure concrete per tutelare chi ogni giorno fa i conti con prezzi sempre più alti: Calmiere sui prezzi dei beni di prima necessità Tetto al prezzo dei carburanti Trasporti pubblici gratuiti Tangenziale gratuita Tetto al costo degli affitti Blocco immediato degli sfratti”, si legge in un post di EX OGP Je so pazzo.

“La risposta delle forze dell’ordine, ancora una volta, è stata la stessa: repressione! Ma non ci fermeremo. Contro il carovita, per i diritti e per condizioni di vita dignitose, torneremo in piazza il 30 ottobre per lo sciopero generale!”, prosegue il post.

(Video tratto dalla pagina social dell’Ex Opg Je so pazzo)