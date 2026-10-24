Terribile lutto a Cava de’ Tirreni, Alessandra Sorrentino muore a 36 anni

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La comunità di Cava de’ Tirreni è in lutto per la scomparsa di Alessandra Sorrentino, morta prematuramente a soli 36 anni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio anche tra gli Sbandieratori Cavensi, che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone a lei care. I funerali sono stati celebrati sabato 24 ottobre, alle 16.30, nella chiesa del Santissimo Salvatore, nella frazione di Passiano. Nel ricordo di Alessandra, la famiglia ha inoltre manifestato la volontà di promuovere una raccolta fondi a favore dei pazienti del reparto oncologico dell’ospedale Santobono di Napoli.